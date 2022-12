8 comidas que trazem boa sorte no Réveillon e como inclui-las na ceia: receitas

O alimento que simboliza prosperidade é sempre um bom acompanhamento para a ceia de Ano-Novo. Além de receber uva-passa e milho, a preparação pode ficar elegante e sofisticada com a receita que leva lâminas de amêndoa. E se a ideia é aumentar ainda mais as chances de sorte e fortuna, aposte no arroz com lentilha que, de quebra, ainda ganha camada de cebola caramelizada.