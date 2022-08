Bombom gigante de uva: docinho pode virar sobremesa deliciosa com receita fácil de fazer

Modo de preparo:

Em uma fôrma grande e redonda de silicone, despeje 2 xícaras do chocolate derretido e gire delicadamente para cobrir as laterais. Leve à geladeira para firmar por, pelo menos, 2 horas. Já para o recheio do bombom, leve ao fogo em uma panela o leite condensado, o creme de leite e a manteiga e mexa até obter o ponto de brigadeiro. Junte as uvas, misture bem e reserve até amornar.