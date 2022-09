Fondue de micro-ondas: veja como preparar o prato supercremoso em apenas 5 minutos

Verdadeiro clássico do inverno, o fondue tem cara de prato sofisticado, mas é bem fácil de fazer em casa, mesmo sem a panela com réchaud (estrutura com a chama que aquece a panela com o queijo). É possível, por exemplo, fazer fondue no micro-ondas - e a porção individual, feita em uma caneca, fica pronta em menos de cinco minutinhos.