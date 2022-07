Como fazer um ovo cozido perfeito: gema no ponto com dois truques simples

Só quem já passou muito tempo na cozinha sabe que preparar o ovo cozido perfeito, com gema brilhante e levemente mole, é mais difícil do que parece. Em um piscar de olhos, o alimento passa do ponto e perde suas melhores características. Com dois truques simples usando vinagre e gelo, porém, é possível nunca mais errar e deixar de depender da sorte. Veja como garantir a preparação perfeita: