Batatas assadas perfeitamente crocantes: saiba como deixá-las com uma casquinha deliciosa

De acordo com o cozinheiro, o primeiro passo é cozinhar parcialmente as batatas em água e deixar o legume secar, mas sem esfriar totalmente. Em seguida, polvilhe com semolina ou farinha de trigo e dê uma chacoalhada no recipiente para ter certeza que o tubérculo foi bem coberto pelos ingredientes. Leve ao forno até dourar e pronto.