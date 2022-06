Melhor forma de descascar gengibre não é usando faca: outro item torna tudo mais fácil

Se você tem o hábito de usar faca ou mesmo um descascador para tirar a “pele” do gengibre, certamente já percebeu que grande parte dele é desperdiçada no processo, já que as lâminas não passam facilmente pelos “cantinhos” do alimento. É por isso que o melhor utensílio para descascar gengibre é a colher, não a faca - e a dica ainda torna tudo mais fácil.