11 erros culinários que todos cometem achando que é acerto: pudim furadinho e mais

#6 Colocar muita água no arroz

A quantidade de água na panela faz diferença no resultado do cozimento do arroz. Se o líquido é usado em excesso, são grandes as chances de a preparação ficar empapada. Um dos segredos para fazer arroz soltinho é dosar bem os ingredientes: para cada xícara do grão, use cerca de 1 e ½ xícara de água fervente.