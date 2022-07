Com este truque, a banana dura mais tempo "no ponto" e demora mais para estragar

Para fazer a banana durar mais, é simples: logo que o alimento for comprado, enrole um pedaço de plástico-filme por todo o talo da fruta, sem separá-las do cacho. Isso funciona porque o embrulho reduz a liberação de gás etileno pelo caule, e é este gás que, em contato com a fruta, promove o amadurecimento acelerado.