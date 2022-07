Por que o arroz fica empapado? 6 erros que te afastam do arroz soltinho perfeito

#3 Colocar água fria no arroz

Colocar água fria no arroz recém-refogado pode "lavar" o óleo dos grãos, interferindo no preparo. Além disso, caso haja necessidade de adicionar água no meio da preparação, colocar água fria pode pausar o cozimento, deixando a textura do arroz estranha. Certifique-se, portanto, de sempre aquecer a água antes de colocá-la no arroz.