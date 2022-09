Como cozinhar a vapor sem ter uma panela a vapor? Dois improvisos que funcionam

Com escorredor de macarrão

Em uma panela grande, coloque cerca de dois dedos de água e posicione o escorredor de macarrão de inox dentro dela. Atenção: o fundo do utensílio não deve entrar em contato com a água. Coloque os vegetais lavados e cortados no escorredor, ligue o fogo e, quando a água começar ferver, coloque a tampa, cozinhando em fogo baixo por cerca de 5 minutos. O tempo de cozimento pode variar de acordo com a quantidade e a consistência dos legumes. Tire o escorredor da panela quando os vegetais estiverem no ponto desejado.