É possível cozinhar mandioca no micro-ondas: método mais rápido só requer alguns cuidados

Descasque as mandiocas, lave sob água corrente e corte-as em pedaços médios. Coloque os pedaços em um recipiente que possa ir ao micro-ondas e adicione água até um dedo acima do alimento. Nesta etapa, um cuidado importante que deve ser tomado é o de cobrir o recipiente com uma tampa apropriada, ou seja, com pequenos furinhos que permitem a liberação do vapor.