Carne e frango de molho no leite? Marinada inusitada tem efeito incrível no alimento

Em um recipiente grande, misture leite integral com suco de limão e tempere a gosto com especiarias e ervas desejadas, como pimenta-do-reino, páprica, tomilho, louro, etc. Deixe descansar por cerca de 10 minutos e coloque a carne. Para cada 1 xícara (chá) de leite, use 1 colher (sopa) de suco de limão.