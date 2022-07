Crocante por fora e suculento por dentro: os truques para o franguinho frito perfeito

#1 Escolha o corte adequado

O corte de frango usado no preparo, segundo a nutricionista, influencia muito no resultado da preparação. Para frituras, o ideal é usar sobrecoxas e filés, que garantem cozimento uniforme e sem acúmulo de óleo. Antes de colocar os pedaços de frango para fritar, seque-os bem com um papel toalha e tempere de acordo com sua preferência.