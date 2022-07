Hoje é "Dia do Chocolate" e aqui estão 9 receitas facílimas e deliciosas para celebrar a data

Deixe a fôrma na geladeira por cerca de 10 minutos, até o chocolate endurecer. Retire então as metades de esferas da fôrma com bastante cuidado e coloque metade delas com a borda para baixo em um prato vazio preaquecido no micro-ondas. O chocolate derretido na borda servirá como “cola” para unir as duas metades.