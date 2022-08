3 receitas com chocolate ótimas para quem está de dieta

Modo de preparo:

Triture as nozes no mixer ou processador, adicione as tâmaras, o cacau em pó e o xarope de bordo e bata até que a mistura adquira uma consistência viscosa. Coloque a massa em uma assadeira pequena e espalhe de maneira homogênea. Deixe descansar no congelador por 1 hora e depois corte em pedaços.