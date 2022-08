6 receitas de salada supercompletas que não vão te deixar com fome

Modo de preparo:

Aqueça a água em uma panela e, quando ferver, junte a quinoa e a páprica. Cozinhe por cerca de 20 minutos com a panela tampada. Escorra a água e reserve. Em uma frigideira aquecida com azeite, refogue a cenoura com o gengibre. Para montar a salada, misture a quinoa com o refogado de gengibre e cenoura, acrescente o tomate, misture e finalize com a cebolinha.