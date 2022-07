Sunomono: aprenda a fazer aquela saladinha de pepino deliciosa igual à dos restaurantes japoneses

Prato típico da culinária japonesa, o sunomono é uma saladinha de pepino leve e refrescante que pode ser servida como acompanhamento ou até adicionada a sanduíches, no lugar do picles, já que também é muito parecida com uma conserva. Confira a receita que rende 4 porções e pode ser armazenada na geladeira por até dois dias: