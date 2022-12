Pernil não precisa ser só assado: 2 receitas criativas permitem até aproveitar as sobras

Modo de preparo:

Para fazer o purê, coloque as batatas em uma panela, cubra com água, adicione um pouco de sal e leve ao fogo alto. Quando ferver, deixe cozinhar por 20 minutos. Escorra a água e passe as batatas pelo espremedor. Na mesma panela com as batatas, junte o leite e a manteiga e aqueça em fogo baixo até borbulhar. Tempere com noz-moscada, acerte o sal, misture bem e reserve.