Como fazer sonho de padaria em casa e sem fritar: versão assada é mais leve e não suja o fogão

Para fazer o recheio do sonho, comece dissolvendo bem o amido de milho no leite. Coloque em uma panela e acrescente as gemas, passadas por uma peneira. Junte o açúcar e misture bem. Ligue o fogo e cozinhe o creme em fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Assim que levantar fervura, cozinhe por mais 2 minutos, retire do fogo, acrescente a essência de baunilha, mexa e reserve.