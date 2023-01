Aprenda a fazer um bolinho de arroz simples que fica dourado por fora e cremoso por dentro

Modo de preparo:

Coloque todo o arroz cozido em uma tigela grande e junte os demais ingredientes. Acerte o sal e misture bem até incorporar e obter uma massa úmida, mas consistente. Umedeça as mãos com um pouco de água e molde os bolinhos, mantendo um padrão no tamanho. Em seguida, basta fritar cada um em óleo quente.