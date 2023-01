Como fazer pipoca de panela: dicas para sobrar pouco milho e deixá-la bem amanteigada

Para garantir que todos os milhos estourem na hora de fazer pipoca é preciso seguir algumas regrinhas. Em primeiro lugar, certifique-se de colocar na panela óleo suficiente para envolver todos os grãos. De preferência, use uma panela larga, já que o ideal é que os milhos fiquem bem acomodados no fundo do utensílio, sem amontoar.