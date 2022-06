Bolovo no "MasterChef" deu o que falar e dividiu opiniões na web: "Isso não é meme?"

Em meio à prova de eliminação do “MasterChef Brasil” desta semana, as redes sociais foram inundadas por comentários sobre um prato típico de boteco. Na competição, os participantes tiveram de preparar um bolovo, salgado feito com um ovo cozido envolto em uma camada de carne moída bem temperada, empanado e frito para ficar com uma casquinha bem crocante - e, na web, o prato dividiu opiniões.