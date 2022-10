Limão não é só bom para temperar, ele também faz milagres na limpeza da cozinha: 5 usos

O truque para tirar gordura do fogão com limão é bem simples: basta pingar algumas gotas do suco sobre a área com manchas e esfregar delicadamente com um pano. Os vidros do forno e do fogão também podem ser higienizados com a fruta. Neste caso, basta adicionar ao suco de limão um pouco de vinagre branco. Umedeça um pano com a mistura e passe pela área engordurada.