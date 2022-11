Truque caseiro "da vovó" ainda é o melhor para manter as formigas longe do açúcar

O truque do cravo-da-índia no açucareiro funciona porque o alimento possui óleos essenciais que naturalmente espantam as formigas. O ideal é colocar algumas unidades de cravos em um saquinho de tule e deixar dentro do pote de açúcar. Lembre-se de trocar o conteúdo a cada duas semanas, para manter o cheiro e eficiência do método.