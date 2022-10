Como eliminar carunchos dos armários da cozinha: 4 dicas simples para evitar infestação

1. Se você observar a presença de carunchos em algum alimento guardado na cozinha, comece retirando tudo dos armários e verifique se há outras embalagens perfuradas ou sem lacre. Em seguida, higienize o móvel e as prateleiras com um aspirador de pó, passe uma esponja umedecida em água e sabão e finalize com um pano seco. Importante: após a faxina, deixe as portas do armário abertas para arejar.