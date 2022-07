Como armazenar morangos para que não estraguem rápido na geladeira

Para congelar morangos cortados, coloque a fruta com o lado cortado para baixo em uma assadeira forrada com papel manteiga. Leve ao freezer por algumas horas e, quando estiverem firmes, coloque-os em um recipiente com fechamento hermético ou um saco plástico, e volte ao congelador. Congelados, os morangos permanecem bons para consumo por até um ano.