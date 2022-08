Fazer arroz no micro-ondas é possível e, acima de tudo, bem fácil: como preparar

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes em um refratário grande, misture bastante e cubra com filme plástico, vedando bem. Com um palito de dentes, faça furinhos na superfície do plástico e leve ao micro-ondas para cozinhar em potência alta por 15 minutos. Ao fim da preparação, espere alguns minutos antes de tirar do micro-ondas e mexa bem com um garfo para soltar os grãos.