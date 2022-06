Alimentos que você pode congelar, mas não sabia: até ovo!

Usou gemas em uma receita e sobrou claras? Preparou suspiro e não sabe o que fazer com as gemas? Não jogue fora, congele! O jeito certo de congelar ovos é separando as gemas das claras. Coloque cada uma em um espaço separado das forminhas de gelo, adicione uma pitada de sal ou açúcar e misture bem com um palito. No freezer, o alimento dura até 6 meses.