4 truques para acertar na caipirinha de uma vez por todas: doce e forte na medida certa

Coloque as fatia do limão com a polpa voltada para cima, o que vai facilitar macerar. Jogue o açúcar por cima e esmague levemente, sem nenhum movimento de “giro”. Se você macerar demais o limão, a caipirinha pode ficar amarga. Certifique-se de formar um “sumo” bem incorporado do suco e do açúcar.