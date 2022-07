Famoso festival gastronômico de Nova York volta ao Brasil após 2 anos: o que esperar

Criado em Nova York, mais especificamente no bairro de Williamsburg - área descolada no Brooklin marcada por butiques chiques e agito gastronômico - o Smorgasburg é um festival gastronômico que acabou se expandindo para além da cidade e até do país. Além de ser realizado em Nova York, ele já teve edições em Los Angeles e Miami, bem como em cidades como Tóquio, no Japão, e Toronto, no Canadá - e, agora, ele volta a acontecer também no Brasil.