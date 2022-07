Junho acabou, mas Festa Junina em SP continua pelo delivery em julho: onde pedir quitutes

O término do mês de junho não precisa significar, necessariamente, o fim da Festa Junina. As barraquinhas de quermesses podem até estar sendo desmontadas, mas nada impede que você continue saboreando as delícias típicas no conforto do seu lar. Veja estabelecimentos de São Paulo que oferecem bolo de milho, pamonha, quentão e vários outros quitutes típicos pelo delivery mesmo após o fim de junho: