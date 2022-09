Agora a Eleni foi longe demais: influenciadora faz estrogonofe de Bis com arroz soltinho e polemiza

“Gente, vamos almoçar?” Foi com esse “convite” que Eleni ficou famosa na internet. A influenciadora, que sempre começa seus vídeos com a mesma frase, viralizou simplesmente por apresentar suas preparações, exaltar seu arroz soltinho e rejeitar as verduras (com o famoso: “tem salada, mas eu não vou querer”). Recentemente, porém, um post publicitário da influenciadora fez muita gente rir, crendo que ela foi longe demais. Entenda a polêmica do estrogonofe de Bis da Eleni: