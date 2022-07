8 pratos com cara chique, mas preparo facílimo para salvar seu jantar

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, esfarele a ricota com as mãos e junte os ovos, o queijo parmesão, o sal e a pimenta. Misture bem e adicione a farinha. Incorpore tudo até formar uma massa consistente. Modele os nhoques com as mãos, fazendo bolinhas, e coloque-os em um refratário com um pouco de molho no fundo. Cubra os nhoques com o restante do molho, polvilhe parmesão ralado e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 30 minutos.