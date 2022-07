Mini pastel de frutas vermelhas e creme é receita fácil com cara de sobremesa chique

Corte então a massa de pastel no formato de quadrados pequenos e, no centro, coloque uma colherinha da geleia e outra do recheio de cream cheese com açúcar. Passe um pouco de água nas bordas do quadrado para selar, dobre a massa na metade formando um triângulo e, por fim, dobre para dentro as pontinhas. Frite por cerca de 1 minuto em óleo quente, deixe esfriar e sirva.