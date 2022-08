Lasanha, empanada e mais: peixe de latinha é item barato que pode virar pratos incríveis

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture bem o atum com as especiarias e reserve. Corte ao meio, no sentido do comprimento, a folha de couve, coloque parte do atum temperado, adicione coentro, manjericão, hortelã, cenoura, pimentão e repolho e enrole. Para fazer o molho, misture todos os ingredientes e polvilhe com o gergelim e a pimenta.