Como fazer panqueca de banana: receita é fácil e bem levinha

Em fogo baixo, aqueça uma frigideira antiaderente com um pouco de manteiga e despeje 1 concha da massa no centro. Deixe dourar por cerca de 2 minutos, até as bordas começarem a firmar, e vire com uma espátula. Cozinhe do outro lado por mais dois minutos, transfira para o prato e repita o processo com o restante da massa, sempre untando a frigideira.