Batata recheada de micro-ondas: ideia rápida e prática para o jantar

Modo de preparo:

Cozinhe normalmente a batatas até que fique macia, mas sem desmanchar. Com uma faca, faça um corte horizontal e amasse por dentro, abrindo espaço para o recheio. Coloque a manteiga e os queijos no interior e leve ao micro-ondas em um refratário por 2 minutos. Depois, finalize com cebolinha e pronto.