Sanduíche de pão de queijo: petisco pode virar lanche com cara de prato de restaurante

Para os ovos pochê, separe uma panela pequena e coloque água até a metade. Junte o vinagre e uma pitada de sal. Quando ferver, mexa a água com uma colher até formar um redemoinho. Quebre o ovo em uma tigela separada e despeje-o no centro do redemoinho. Deixe-o no fogo por 3 minutos, retire-o da água e repita o processo com os outros ovos.