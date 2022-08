Brownie econômico: confeiteiro ensina receita com ingredientes mais baratos, como achocolatado

Modo de preparo:

Misture em uma tigela o achocolatado com a farinha e reserve. Na batedeira, bata os ovos com o açúcar até formar uma massa. Adicione o óleo, bata novamente para incorporar e, em seguida, junte a mistura de farinha com chocolate. Bata novamente e despeje em uma fôrma com papel manteiga. Asse por 25 minutos em forno pré-aquecido a 180 graus e pronto. Confira no vídeo abaixo: