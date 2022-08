Ex-MasterChef ensina a fazer bebida gelada que é hit em cafeteria famosa

Apesar do nome "iced vanilla latte" parecer sofisticado, esta bebida famosa nada mais é do que um café com leite gelado e um toque de baunilha. Sucesso na rede de cafeteria norte-americana Starbucks, o "pingado" refrescante é bem fácil de fazer em casa - e, em seu perfil no Instagram, a ex-participante do "MasterChef" (Band), Fernanda Demori, ensinou o passo a passo da bebida. Confira: