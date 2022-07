Como fazer hambúrguer de atum (sim, com atum de latinha!): receita

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture bem o leite evaporado, a manteiga e a farinha de rosca. Em seguida, acrescente o atum, o ovo e a maionese e volte a misturar para incorporar. Tempere com o aipo, a salsinha, o limão, o sal e a pimenta do reino e, com as mãos, modele os hambúrgueres.