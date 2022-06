Avocado toast: como fazer quitute que está virando queridinho do café da manhã ao jantar

Modo de preparo:

Faça as torradas com pão de forma na torradeira (ou asse rapidamente no forno), esfregue o dente de alho em um dos lados de cada fatia e reserve. Faça uma pasta com o abacate amassando com um garfo e adicione o tomate, a cebola, o sal, a pimenta, o azeite e o suco de limão. Cubra as torradas com o abacate temperado e pronto.