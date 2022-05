Pão de alho com queijo fica ainda mais saboroso: leva requeijão, muçarela e parmesão

Modo de preparo:

Faça cortes verticais no pão bisnaga e reserve. Em uma tigela grande, misture bem todos os ingredientes. Coloque a massa com queijos e alho entre os cortes do pão, cubra com o restante e leve para assar por 10 minutos em forno pré-aquecido a 200 graus. Confira o passo a passo desta e de outras receitas com pão de alho no vídeo abaixo: