Bolo de cenoura mais saudável leva só ingredientes "do bem": veja receita

Massa

Misture em uma tigela a farinha, o açúcar, o fermento em pó, o sal, as especiarias e reserve. Em outro recipiente, misture a água, os ovos, o óleo e a baunilha e despeje na primeira tigela. Em seguida, adicione as nozes, as cenouras e as passas e misture bem até ficar encorpado. Divida a massa em duas formas untadas com óleo e farinha e leve ao forno pré-aquecido a 180º por cerca de 40 minutos. Deixe esfriar por 10 minutos e retire da forma.