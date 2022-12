Por que frascos de tempero são grandes vetores de contaminação na cozinha?

Após realizar análises das superfícies dos utensílios da cozinha, incluindo recipientes de tempero, os estudiosos observaram significativa presença do marcador. “A frequência com que isso aconteceu para a maioria das superfícies foi menor do que 20%, porém, no caso dos frascos de tempero, os cientistas detectaram o material em até 48% das amostras”, afirmou a pesquisadora Daniele Maffei, da Universidade de São Paulo, que comentou o trabalho científico no jornal da instituição.