Como montar uma tábua de frios: 6 dicas para combinar queijos, carnes e até frutas

6. Frutas na tábua de frios: além de visualmente elevar a preparação com suas cores variadas, as frutas ainda garantem frescor às tábuas com queijos, pães e carnes. Invista em opções frescas, como uvas, figos e morangos, sem deixar de lados as frutas secas, como damasco, uva passas e tâmaras, por exemplo.