4 alimentos que não devem ser colocados na air fryer: podem até estragar o aparelho

Filés empanados na air fryer: filés de peixe e frango empanados comprados em supermercados ficam crocantes e sequinhos na fritadeira elétrica, mas o empanado caseiro com massa molhada (passado no ovo) não costuma combinar com o eletrodoméstico. Isso porque, durante o cozimento, o empanado tende a escorregar da carne e cair no fundo do aparelho.