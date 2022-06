Churrasco na airfryer: como preparar linguiça, frango e carnes sem ressecar na fritadeira

As linguiças toscana e de pernil são as que mais combinam com o churrasco na airfryer, segundo o especialista. Elas devem ficar no aparelho entre 20 e 30 minutos e serem viradas na metade do tempo. Para que a linguiça fique ainda mais suculenta, uma boa dica é incluir na preparação legumes que soltam um pouco de água, como cebolas ou tomates, por exemplo.