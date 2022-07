Torresminho na airfryer fica tão crocante e suculento quanto na panela: aprenda a fazer

Pré-aqueça a fritadeira elétrica a 140 graus e, enquanto isso, corte a barriga de porco em cubos. Tempere-a com sal e páprica defumada, misture bem com as mãos e coloque na airfryer por 15 minutos. Passado o tempo, abra a fritadeira, mexa bem e volte a cozinhar por mais 15 minutos.