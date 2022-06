Ervilha, lentilha e mais grãos podem virar tofu caseiro saboroso, nutritivo e fácil de fazer

Deixe a ervilha partida seca de molho em água por uma noite e bata no liquidificador até obter um creme bem lisinho. Passe pelo coador e leve ao fogo em uma panela com 1 colher de sal. Cozinhe até que a massa desgrude do fundo da panela (ponto de brigadeiro), despeje em uma assadeira, nivele a "massa" e deixe na geladeira por cerca de duas horas para firmar. Depois, corte e prepare como preferir.